Rob Mark laakt opstelling college Heerhugowaard

Foto Hans van Weel Het gebied, gezien vanuit de lucht.

HEERHUGOWAARD - Rob Mark, de man achter het alternatieve plan voor de ondertunneling in de Zuidtangent, stoort zich aan de opstelling van het college van Heerhugowaard. Hij schrijft dit in een e-mail, gericht aan alle fractievoorzitters in de gemeenteraad.

Door Arie Bergwerff - 10-2-2017, 21:21 (Update 10-2-2017, 21:21)

Mark, van 1998 tot 2002 namens de VVD wethouder van financiën in Heerhugowaard, presenteerde eind vorig jaar een plan voor rotondes in plaats van de gevaarlijke kruisingen met het Stationsplein en de Industriestraat. Daar onderdoor en onder het spoor door zou een twee...