’Evacuatie verloopt gladjes’

ALKMAAR - Inge Kramer legt haar hand op de schouder van Cindy, een van de kinderen van Kindividu. ,,Ze is een beetje beduusd omdat haar knuffel in de buitenschoolse opvang (BSO) aan de Hamsterkoog is blijven liggen’’, vertelt Kramer. ,,Die mist ze, maar voor de rest is de evacuatie goed verlopen.’’

Cindy is een van de kinderen die donderdagmiddag werd geëvacueerd van de buitenschoolse opvang naar het kinderdagverblijf De Regenboog in De Oudorperpolder. Kramer is de eigenares van Kindividu, een opvang voor...