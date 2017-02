Onderweg: Jans kinderen in olieverf

Hij lag er wakker van. Tot ’s morgens zes uur. Hij zocht iets, een andere vorm voor zijn werk dan altijd maar weer dat rechthoekige of vierkante doek. Aan het einde van een doorwaakte nacht kreeg Jan Hoek zijn ’Eureka-moment’. Een waterdruppel op het punt van vallen moest het worden, vervat in vier rechte lijnen. De ’Hoekse Drup’, in de vorm van een neerstortende vlieger, was geboren. Gemakkelijk zelf te maken. Ideale vorm om naar te kijken, volgens de oeroude principes van ’de gulden snede’, waarbij de getalsverhoudingen tussen de kortste en de langste zijden vastliggen.

Door Rob Bakker - 9-2-2017, 18:15 (Update 9-2-2017, 18:15)