Raad van Heerhugowaard blij met ’kei’ Blase

HEERHUGOWAARD - De benoeming van Bert Blase tot waarnemer in Heerhugowaard heeft voor louter tevreden gezichten gezorgd in de gemeenteraad. ,,Een kei van een bestuurder’’, roepen fractievoorzitters John Does (HOP, coalitie) en Ad Jongenelen (Burgerbelang, oppositie) in koor.

Door Arie Bergwerff - 9-2-2017, 21:21 (Update 9-2-2017, 21:21)

De afgelopen woensdag door Commissaris van de Koning Johan Remkes benoemde waarnemer zelf is even onbereikbaar. Blase blijkt op vakantie en laat alleen van zich horen via Twitter, waar hij bedankt voor alle vriendelijke woorden. Hij meldt zich volgende week donderdag 16 februari voor...