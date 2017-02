Xtc-lab ontdekt aan Beverkoog in Alkmaar

Foto: DNP Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - De politie heeft donderdag een xtc-lab ontdekt aan de Beverkoog in Alkmaar.

Door Milo Lambers - 9-2-2017, 15:59 (Update 9-2-2017, 16:23)

Dat heeft een woordvoerder van de politie bevestigd. Een kinderdagverblijf in de buurt is op last van de brandweer ontruimd.

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning voor ontmateling van drugslabs is onderweg, zo meldt het op Twitter.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.