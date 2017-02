Geen directe stop plaggen in Schoorlse duinen

SCHOORL - De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft de plagwerkzaamheden van Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen niet per direct stilgelegd. De Stichting tot Behoud van de Schoorlse en Noord-Kennemer Duinen had hierom via een handhavingsverzoek om gevraagd.De RUD heeft woensdagmorgen een controlebezoek aan het gebied gebracht en zal tussen nu en 2,5 week met zijn bevindingen komen, aldus een woordvoerder.De RUD is toezichthouder op de Boswet en bewaakt onder meer of alle partijen zich houden aan de regels, zoals die vastliggen in de Natura-2000 wetgeving.

Door Matthie Bergman - 9-2-2017, 7:43 (Update 9-2-2017, 7:46)