Bert Blase waarnemend burgemeester Heerhugowaard

Vanaf 2002 tot 2009 vervulde hij managementfuncties bij de gemeente Dordrecht en de regio Drechtsteden. Daarnaast was hij van 1998 tot 2009 lid van de gemeenteraad Papendrecht.

Blase (57) was van 2014 tot januari 2017 waarnemend burgemeester van Vlaardingen en van 2009 tot 2014 burgemeester van Alblasserdam. Van 2012 tot 2014 was hij tevens waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam.

Bert Blase vervult voor minstens drie maanden de vacature die is ontstaan door het vertrek van Han ter Heegde naar Gooise Meren.

HEERHUGOWAARD - De commissaris van de Koning in Noord-Holland heeft PvdA’er Bert Blase benoemd tot waarnemend burgemeester van Heerhugowaard. Blase begint 20 februari.

Per 20 februari is onze nieuwe Heerhugowaardse waarnemend burgemeester @BertBlase! We gaan knallen! pic.twitter.com/Vr9cQbZtFP