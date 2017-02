Bijzonder internationaal promofilmje voor Alkmaar [video]

ALKMAAR - Wat is de beste stad in de wereld (’the best kept secret city in the world’) om in te wonen en te bezoeken? Alkmaar!

Door Gerard van Engelen - 9-2-2017, 6:59 (Update 9-2-2017, 7:04)

Waarom? Het is allemaal te zien in het snelle, korte promotieclipje: ’Alkmaar, as Dutch as it gets’, dat sinds dinsdag online staat. Een idee van Alkmaar Prachtstad, geïnspireerd op de wereldwijde hype die is ontstaan na de veelbesproken clip ’America First, Holland second’, waarin Arjan Lubach Nederland voorstelt aan de nieuwe Amerikaanse president.

In de vet aangezette Engelstalige promo wordt het Vrijheidsbeeld afgezet tegen de kissing cheesegirl achter de Waag, het Roomse collosseum tegen het AZ-stadion, het Central Park in New York tegen de Schermer polders en de Parijse Moulin Rouge tegen de Moulin van Piet. Graceland in Memphis valt natuurlijk in het niet bij het Alkmaarse Beatlesmuseum.

De clip is hier te zien.