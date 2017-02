Schoolstrijd voorbij in Vroonermeer

ALKMAAR - De schoolstrijd in de Vroonermeer is beslecht: het openbaar en het katholiek basisonderwijs delen de nog te bouwen basisschool in de nieuwe wijk. Dat is de uitkomst van het overleg onder leiding van onderwijswethouder Elly Konijn (D66).

Door Rob Bakker - 8-2-2017, 17:59 (Update 8-2-2017, 17:59)

Donderdagavond spreekt de raad zich opnieuw over de kwestie uit. De verwachting is dat de politiek nu met de plannen akkoord gaat.

Dat was vorige week donderdag nog heel anders. Toen kreeg het college nog veel kritiek op het voorstel om de nieuwe school...