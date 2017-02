Onderweg: Boeketreeks

Paul Lako moet een rasoptimist zijn. Het is grauw en grijs, het motregent en sneeuwt tegelijk, maar Paul heeft nog altijd z’n zonnebril op het voorhoofd. De rest van zijn outfit: wielrenschoenen, rood trainingspak en rode rugzak. Z’n rode racefiets staat tegen een struik geparkeerd.

Door Rob Bakker - 8-2-2017, 17:23 (Update 8-2-2017, 17:23)

Op de Paardenmarkt in Alkmaar deponeert Paul oud papier in de daarvoor bestemde bak. Iedereen is gehaast op zoek naar een schuilplaats voor het winterweer, Paul trekt zich van neerslag of kou niets aan en vertelt uitgebreid...