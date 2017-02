Gladde aftrap Rabo AZ Voetbaltoer

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Ron Vlaar legt, gadegeslagen door leerlingen van De Vlindertuin, aan voor een vernietigend schot.

HEERHUGOWAARD - Gelukkig was er geen scheidsrechter, want die had het spekgladde speelveld bij basisschool De Vlindertuin in Heerhugowaard zeker afgekeurd. Dus kon de aftrap van de zesde Rabo AZ Voetbaltoer woensdagmorgen toch doorgaan en joeg AZ-speler Ron Vlaar de bal, na een vloeiende combinatie met de leerlingen Isa en Sep, achter de kleumende AZ-mascotte Berry (of was het Herry?)

Door Arie Bergwerff - 8-2-2017, 18:18 (Update 8-2-2017, 18:18)

Het maatschappelijk initiatief van Rabobank en AZ is populair: dit jaar hebben zich meer dan tachtig klassen en ruim tweeduizend leerlingen opgegeven. Tijdens de toer maken leerlingen van groep 7 en 8 gedurende negen weken op sportieve wijze kennis met thema’s als ’omgaan met geld’, ’voeding’, ’respect’ en ’samenwerken en bewegen’.

De leerlingen van De Vlindertuin hadden het geluk dat de hoofdaftrap van de toer plaatshad op hun school. Ondanks natte sneeuw en een guur windje was het stampvol rond het veld, met ouders maar ook de leerlingen uit de andere groepen. Vlaar, geboren in Hensbroek en ooit spelend voor SVW, vertelde een enthousiaste leerling te zijn geweest. Goed in rekenen en altijd te porren voor een potje paaltjesvoetbal. Hij noemde respect ’erg belangrijk’: ,,Rustig blijven, tot tien tellen en jezelf in toom houden. Ik wil altijd winnen maar wel fair.’’

Zo ongeveer de hele AZ-selectie was op pad voor de toer. Zo was Ben Rienstra bij de Langereis in Ursem, Derrick Luckassen bij de Springschans in Heiloo en Wout Weghorst bij de Paulusschool in Castricum.