Kruip in de huid van Haydn

HEILOO - Een componist zonder hoofd en een symfonie die hij graag op zijn eigen begrafenis had willen laten spelen. Ingrediënten van het concert annex cd/boek-presentatie ’Het hoofd van Haydn’ van het 25-jarige Apollo Ensemble zaterdag 18 februari in de Witte Kerk in Heiloo.

Door Marjolein Eijkman - 8-2-2017, 16:55 (Update 8-2-2017, 17:10)

Joseph Haydn overleed in 1809, precies toen Napoleon Wenen binnenviel. De componist werd in allerijl begraven en aan zijn wens om tijdens zijn begrafenis zijn ’Trauer Symfonie’ (Symfonie nr 44) uit te voeren, kon geen gehoor worden gegeven....