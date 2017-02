Auto vliegt in brand in Egmond aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF - Op de N512 in Egmond aan Den Hoef is woensdagmiddag een auto uitgebrand. De bestuurster slaagde er in om op tijd de auto te verlaten en moest van een afstandje toezien hoe haar wagen in vlammen op ging.

Door Jan Balk - 8-2-2017, 14:34 (Update 8-2-2017, 14:34)

Door het ongeval was de weg was in beide richtingen afgesloten. Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.