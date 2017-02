Sigaretten buitgemaakt bij winkelinbraak in Heerhugowaard

Foto: ANP

HEERHUGOWAARD - Bij een winkel aan de Berckheidelaan in Heerhugowaard is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Hierbij werden sigaretten buitgemaakt.

Twee personen kwamen aanrijden op een donkerkleurige scooter en maakten de deur open met vermoedelijk een koevoet. Uiteindelijk wisten de verdachten sigaretten buit te maken en gingen er snel weer vandoor op de scooter. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden als die iets gezien hebben.

De twee verdachten zijn mannen, hebben een normaal postuur en droegen op het moment van de inbraak donkere (sport)kleding.