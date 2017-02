’Laat deskundige aan het woord’

Foto Erna Faust Kinderarts Elvira George: ,,Mensen weten niet meer wat wel en niet waar is. Het is goed een deskundige erover aan het woord te laten.’’

ALKMAAR - Ze was in december heel kort in beeld om te vertellen over het RS-virus onder baby’s, dat zorgde voor een beddentekort in het ziekenhuis. Toen ze vlak daarna bericht kreeg dat ze genomineerd was voor de Vrouw in de Media Award Noord-Holland, was ze dan ook verbaasd. „Ik dacht eerst dat het een grap was”, vertelt kinderarts Elvira George van Noordwest Ziekenhuisgroep lachend. Inmiddels weet ze beter, want ze sleepte de hoofdprijs in de wacht. „En ik ben er trots op.”

Door Marjolein Eijkman - 8-2-2017, 12:00 (Update 8-2-2017, 12:00)