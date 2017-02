Code geel door sneeuw in noorden

Foto: ANP

DE BILT - Het KNMI heeft woensdagochtend code geel afgegeven voor het noorden en oosten van Nederland. Daar is het lokaal glad door bevriezing van natte weggedeelten. In een strook van Noord-Holland naar Twente is het lokaal ook nog glad door sneeuwval.

Door ANP - 8-2-2017, 7:27 (Update 8-2-2017, 8:21)

De meeste sneeuw viel in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van de provincie Drenthe. Uit de omgeving van Emmen en Coevorden komen meldingen van een sneeuwdek van 3-5 cm, meldt Weeronline.nl

De gladheid houdt aan tot aan het einde van de ochtend. De lichte sneeuw die in de middag nog valt in de noordelijke helft van het land blijft niet liggen.