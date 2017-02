Verbouwereerd bij Het Laatste Oordeel in de lifthal

Erna Faust Rick Zijp in de virtuele nok van de Grote Kerk. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Hij is verbouwereerd, want hij ziet het voor het eerst: de enorme, gedetailleerde uitvergroting van het laatste oordeel in de nok van de Grote Kerk in Alkmaar op de muur.

Door Gerard van Engelen - 7-2-2017, 23:59 (Update 8-2-2017, 0:01)

Rick Zijp, tot voor kort bewoner van de Landman-flat in Alkmaar-Noord, zag gisteren waar zijn idee toe heeft geleid om de gangen op te fleuren met stukjes Alkmaar. Het gebouw is gesierd met vijf enorme uitvergrotingen die met een speciale camera zijn gemaakt in opdracht van corporatie Van Alckmaer voor...