Jaar celgeëist tegen graaiende boekhouder Dopersduin

ALKMAAR - Hij verduisterde een kleine drie ton bij zijn werkgever, broederschapshuis Dopersduin in Schoorl. Het geld verdampte in nachtclubs, hotels, vakantieparadijzen, bordelen en dure winkels. Hij is in kort geding al veroordeeld tot terugbetaling van 2,2 ton. Dinsdag kwam daar nog een strafeis bovenop: een jaar cel én verplichte behandeling voor psychische problemen.

Door Gerard van Engelen - 7-2-2017, 20:56 (Update 7-2-2017, 20:56)

De ’graaier van Dopersduin’, Raymond van Z. (55) uit Langedijk kwam met een vlotte babbel binnen bij de goedgelovige doopsgezinde broederschap en werd al snel vertrouwd. Hij...