Legendarisch ’American Gigolo’ herleeft in Koel 310

Regionaal Archief American Gigolo in de gloriedagen

ALKMAAR - In een decor van witte vloerbedekking en steigerpijpen trok een café aan de Laat zo’n dertig jaar geleden een bont gezelschap Alkmaarse jongeren met een gezamenlijke passie voor metal van alle soorten en maten. ’American Gigolo’ was de, gezien de clientèle, wat wonderlijke naam. Halverwege de jaren negentig kwam er abrupt een einde aan het Alkmaarse hardrockcafé. Op 11 maart herleven in Koel 310 de tijden van weleer.

Door Rob Bakker - 7-2-2017, 19:16 (Update 7-2-2017, 19:16)

Dat gaat gepaard met optredens van de hardrockbands Boothill Undertakers, NBR, Wolverine...