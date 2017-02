Puk en Peter

In het polderland tussen Limmen en Egmond-Binnen sjokt een cowboy te paard voorbij. Geen kudde te zien. Wel een cowboyhoed op het hoofd van de berijder, Peter Hetem.

Door Rob Bakker - 7-2-2017, 17:57 (Update 7-2-2017, 17:57)

Puk heet het paard, een tinker is het, een stoer ogend raspaard afkomstig van de Britse eilanden. Iedere passerende automobilist toetert. Passanten groeten even of roepen iets. Puk maakt dankbaar gebruik van het oponthoud, wat bij Peter de schaterlach ontlokt die zijn handelsmerk is. ,,Hij vindt het leuk om te stoppen. Hij houdt van...