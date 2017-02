Meer techniekles op basisscholen in regio

Foto Erna Faust Leerkrachten krijgen een workshop techniek van Techniek Toppers.

HEERHUGOWAARD - Leerlingen van bijna dertig basisscholen in de regio kunnen rekenen op meer techniek in hun lessen. Stichting Flore, een organisatie van basisscholen in onder meer Heerhugowaard, gaat de projecten van Techniek Toppers inzetten om kinderen al op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor dit vakgebied.

Door Kyrie Stuij - 7-2-2017, 22:46 (Update 7-2-2017, 22:46)

Stichting Techniek Toppers werd een jaar geleden opgericht door ouder Jeroen Mussert en leerkracht Lisanne Kuiper van de Teun de Jagerschool in Schoorl, om hun passie voor techniek te delen met de jonge generatie. De initiatiefnemers...