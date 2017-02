Dunkin’ Donuts laat oog op Alkmaar vallen

ALKMAAR - De Amerikaanse bakkerij- en koffieketen Dunkin’ Donuts keert na zestien jaar terug in Nederland. In maart opent de eerste vestiging in Amsterdam. Daarna volgen nog vier winkels in de hoofdstad. Volgend jaar wil Dunkin’ Donuts filialen in onder meer Alkmaar, Hilversum, Haarlem en Leiden openen.

De ambities van franchisenemer Roberto Fava, die in Amsterdam al een aantal Nutella- en ijswinkels heeft, zijn groot. ,,We willen op korte termijn 25 winkels in Noord-Holland en het gebied tot de lijn Rotterdam-Amersfoort. In Amsterdam hebben we een donutfabriek gebouwd waar we 150.000 donuts per dag kunnen bakken. Of eigenlijk moet ik zeggen frituren. Voldoende om de eerste 25 filialen te bevoorraden”, vertelt Fava.

Naast donuts, serveert de keten muffins, brownies, panini’s en koffie. Dunkin’ Donuts is onderdeel van Dunkin’ Brands Group in Massachusetts. Het Amerikaanse bedrijf heeft meer dan 12.000 donutwinkels in 45 landen over de hele wereld. In Europa zijn inmiddels 240 vestigingen open. Eind jaren negentig probeerde de keten het ook al in Nederland. De vijf winkels sloten een paar jaar later weer de deuren. Het bedrijf ziet nieuwe kansen in Nederland omdat geen volk ter wereld zoveel koffie drinkt. ,,En daar eet je dan een lekkere donut bij. We pakken het nu anders aan”, zegt Fava.

,,We gaan niet alleen voor de mierzoete donuts met roze fondantlaagje. We serveren ook typische Nederlandse gevulde donuts met smaken als stroopwafel, bokkenpootjes, drop, pindakaas en hagelslag. We starten met 32 soorten donuts. Maar we hebben recepten liggen voor wel 500 verschillende donuts.”

Wat de oliebol is voor Nederland is de donut voor Amerika. Iedereen kent het zoet gefrituurde broodje met het gat in het midden, iedereen eet het. De klassiekers zijn gevuld gevuld met jam of bestrooid met glazuur of poedersuiker.

De eerste Nederlandse Dunkin’ Donuts opent 23 maart op de Nieuwendijk in Amsterdam. ,,Uiteindelijk willen de formule uitrollen over het hele land. Dan zullen we ook meer fabrieken gaan bouwen.”