’Het lijkt of ze daar in Uganda blijer zijn’

Foto Erna Faust Nog wat laatste instructies voor leerlingen en docenten van het Jan Arentsz Langedijk. Maandag vertrekken ze.

LANGEDIJK - Op 13 februari vertrekken ze vanaf Schiphol richting Uganda. Twaalf leerlingen en drie docenten van het Jan Arentsz Langedijk gaan er het project UP4S in Bukomansimbi met eigen ogen bekijken. ,,Zij hebben heel weinig, wij hebben zo veel. Toch lijkt het of ze daar veel blijer zijn’’, zegt Meike Korn (14) uit Warmenhuizen. ,,Dat je daar kunt helpen, dat doet je goed.’’

Door Arie Bergwerff - 7-2-2017, 20:17 (Update 7-2-2017, 20:17)

Leerlingen Jan Arentsz Langedijk reizen naar project UP4S

In een leeg lokaal van het schoolgebouw vertellen ze over hun reis. Naast Meike zijn Gaby Burger (14) uit Warmenhuizen, Daan Bak (14) uit Oudkarspel en docent René Rootlieb uit Broek op Langedijk aanwezig. De drie VMBO-leerlingen hebben er zin in maar vinden het ook best spannend. Datzelfde geldt trouwens voor hun ouders. Daan: ,,Mijn ouders zeiden eerst: ’Van ons hoeft dit niet, hoor’. Later vonden ze het toch wel leuk. Zo’n kans om met een groep naar Uganda te gaan krijg je maar een keer in je leven.’’ Gaby’s ouders moesten ook even slikken. ,,Ze zeiden: ’Wat hebben ze daar aan jou?’ Ik wilde sowieso altijd al naar Afrika. ’Oke, het is jouw keuze’, zeiden ze.’’

Sponsoractie

Het Jan Arentsz Langedijk houdt al jaren met Pasen een sponsoractie voor UP4S, het project dat kansarme kinderen in Uganda een kans op onderwijs wil bieden. Rootlieb: ,,Zij hadden al vaker gevraagd of we ook daadwerkelijk eens wilden komen kijken. Vanuit onze vestiging in Alkmaar maken ze al jaren een reis naar een project in Malawi. We dachten: waarom organiseren we het niet zelf? Dit wordt onze eerste reis. En we hopen dat er meer zullen volgen.’’

In september werd de reis onder de aandacht gebracht. Twaalf leerlingen reageerden. Rootlieb: ,,De reis past goed in het profiel van onze school. Ze leren een andere cultuur kennen, maken voor het eerst een verre reis zonder ouders. Ze zullen sterker terugkomen. Het is zeker geen snoepreisje. Ze hebben het geld voor de reis, 1450 euro, eerst zelf in moeten zamelen.’’

Gaby bakte cakes, die ze verkocht op de ouderavond. Met Meike samen verkocht ze loten in Warmenhuizen, waar mensen prijzen mee konden winnen. Ook deden ze een actie met lege flessen. Meike ging ook bij bedrijven langs om een bijdrage te vragen. Daan maakte kaartjes, die hij voor 25 euro aanbood. De kaartjes geven toegang tot de presentatie, die hij gaat geven. ,,Tijdens de reis maak ik foto’s voor bij de presentatie.’’

De groep vliegt maandag richting Entebbe, met in de bagage schriften, ballonnen, frisbees maar ook vijftien laptops voor UP4S. Rootlieb: ,,Het project bevindt zich achter een hek en wordt voortdurend bewaakt. Het is een internaat, de kinderen slapen er ook. Eerst was er alleen een basisschool, nu is er ook een middelbare school.’’

De leerlingen worden gekoppeld aan leeftijdsgenootjes. Gaby: ,,We gaan de school schilderen, we gaan helpen en lesjes geven en er komt ook een sportdag.’’ Meike kijkt uit naar het werken met de kleine kinderen. ,,Dat is zo schattig.’’

Op 19 februari gaat de groep voor twee dagen op safari. Van daar keren ze terug naar het project, waar nog een afscheidsfeest volgt. Op 23 februari staat de groep weer op Schiphol. Gaby: ,,Het zal soms best zwaar zijn. Je maakt van alles mee en dan wil je je ervaringen delen met je ouders. Maar contact met thuis wordt moeilijk.’’