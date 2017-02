Veel handtekeningen onder petitie Schouw

Erna Faust Ingrid Schouw

EGMOND-BINNEN - Ruim duizend mensen hebben sinds zondagavond een petitie ondertekend waarin zij de gemeente Bergen vragen manegehoudster Ingrid Schouw in haar manege Duinrand in Egmond-Binnen te laten wonen.

Schouw zelf toonde zich gisteren enigszins verrast over de hoeveelheid handtekeningen: ,,Gaat best hard hè. En de reacties zijn ook leuk om te lezen.’’

Schouw meldde dat er inmiddels ook een reactie binnen is van de provincie op haar brief aan de koning. Willem Alexander heeft haar smeekbede om te mogen blijven wonen in de manege doorgestuurd naar de minister en die op zijn beurt naar de provincie. ’Haarlem’ heeft nu laten weten om in ieder geval deze week met een officiële reactie te komen.

Een aantal politieke partijen in Bergen dient nog deze week een initiatiefvoorstel in bij het college, waarin wordt gevraagd de situatie van Schouw te gedogen. In het voorstel staan vijf mogelijkheden, die allemaal op gedogen neerkomen. ,,We hebben de voorstellen getoetst bij andere gemeenten en ze zijn uitvoerbaar’’, aldus Hans Haring van Gemeentebelangen BES, een van de opstellers van het initiatiefvoorstel.

De petitie is te vinden op www.petities24.com