Mariavlakte één grote zandbak geworden

De Mariavlakte in de Schoorlse duinen was altijd een groot heideveld. Zeker als de heide in bloei stond, kon de vlakte rekenen op veel bezoekers. Nu heeft Staatsbosbeheer de vlakte geplagd, zoals dat heet. Ofwel de bovenste laag afgegraven. Overgebleven is een grote zandvlakte. Uiteraard komt er begroeiing terug. Staatsbosbeheer, hoopt zelfs op een grotere diversiteit aan flora en fauna.

Ondertussen is de kaalslag voor mening wandelaar wel schrikken.