’Brede steun voor coalitie Heiloo’

HEILOO - Wankelt de coalitie in Heiloo, of kan het college doorgaan op de oude voet? Daarover liepen de meningen maandagavond in de gemeenteraad tijdens een stevig debat over uiteen. Burgemeester Romeyn constateerde afsluitend echter, dat de coalitie met ook VVD en CDA ook na de splitsing van Heiloo-2000 nog steeds een meerderheid heeft, en brede steun geniet in de raad.

Door Henk-Jan den Oudenh.den.ouden@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 11:39 (Update 7-2-2017, 11:39)

Dat bleek onder andere uit de verklaring die Tijmen Valkering aflegde namens de nieuwe fractie, die voorlopig BMV heet, naar de...