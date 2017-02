’Wantrouwen tegen college inzake Overslot is weg’

EGMOND AAN DEN HOEF - ,,Ik heb echt het gevoel dat er een duidelijke wil is bij de gemeente in het voordeel van hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef. Het eerdere wantrouwen tegen het college is in ieder geval weg.’’

Door Matthie Bergman - 7-2-2017, 7:06 (Update 7-2-2017, 7:06)

Voorzitter Hans van de Berg van de stichting Hafre, die hoeve Overslot exploiteert, is ’redelijk opgelucht’ over het akkoord dat zijn organisatie met de gemeente Bergen vorige week heeft getekend. De overeenkomst houdt in dat de Stichting Hafre voorlopig in hoeve Overslot kan blijven en de hoeve kan blijven gebruiken op de huidige wijze. Conform de motie van de gemeenteraad van 27 oktober 2016 wordt de gebruikersovereenkomst niet eerder opgezegd dan wanneer de gemeenteraad zowel de kaders als een toekomstig plan voor het Slotkwartier heeft vastgesteld.

Van den Berg: ,,Beide partijen hebben hiervoor wel wat water bij de wijn gedaan, maar ik het een duidelijke positieve wil bij de gemeente bespeurd.’’

Dat de raad het nu over Overslot te zeggen heeft, ziet hij als een groot voordeel: ,,Daarvoor waren we overgeleverd aan de willekeur van ambtenaren of wethouders.’’

De voorzitter denkt dat de stichting nu voorlopig nog wel even door kan gaan met het organiseren van exposities en muziekoptredens en dergelijke: ,,Mijn inschatting? De gemeente heeft voorlopig nog wel andere dingen aan het hoofd en er komen verkiezingen aan. Voor de nieuwe gemeenteraad een plan heeft aangenomen over wat er met het slotkwartier moet gebeuren, zijn we wel twee jaar verder.’’