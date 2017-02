Fred Vos: ’70 procent kans op eigen partij’

Foto Erna Faust Vos voor zijn inmiddels voormalige woning aan de Teugelaan

SCHOORL - De kans dat de groep Samen Bergen Verzetten uitgroeit tot een politieke partij is minstens 70 procent: ,,Alle benodigde papieren zijn al klaar en kunnen zo naar de notaris’’, aldus Fred Vos, die de beweging begon.

Door Matthie Bergman - 7-2-2017, 7:05 (Update 7-2-2017, 7:05)

Vos begon met zijn protest toen hij van de gemeente te horen kreeg dat hij en zijn gezin uit de woning aan de Teugelaan in Schoorl moesten. Die staat daar volgens de gemeente illegaal. Vos kwam op een voor Bergen ongekende wijze in verzet. Hij dook onder meer op elke vermeende fout van de gemeente. Dat leidde er onder meer toe dat de toenmalige wethouder Rob Zeeman het veld moest ruimten. Hij bleek tegen de regels in ruimte te verhuren.

Vos diende verder handhavingsverzoeken in en deed regelmatig een beroep op de wet openbaarheid van bestuur om informatie van de gemeente boven tafel te krijgen.

Actiebereidheid

Vos groeide uit tot de ’stem’ van veel Bergenaren, die op enigerlei wijze in conflict met de gemeente waren gekomen. Dat hij zijn eigen zaak voor de Raad van State verloor, deed daar niets aan af. Ook de actiebereidheid van Vos leed er niet onder.

Vos zet zijn strijd voort. Zo verkoopt hij zijn huis aan de Teugelaan niet om belanghebbende te blijven en invloed te kunnen uitoefenen op wat rond die locatie gebeurt. Hij heeft onder meer tegen directe buren handhavingsverzoeken ingediend.

Zelf is Vos het afgelopen weekeinde met zijn gezin verhuisd naar een nieuw onderkomen in Wimmenum. ,,Daarmee is de dreiging van uitzetting per 22 februari boven ons hoofd weg. Dat geeft rust. Bovendien zitten we op een mooie plek.’’

De wrevel richting gemeente is nog steeds even groot: ,,Wat ik erg slecht kan verkroppen is dat ik van de gemeente geen enkele hulp heb gehad. Helemaal nul. Ik heb bijvoorbeeld vóór de dreigende uitzetting geen urgentieverklaring gekregen om snel een andere woning toegewezen te kunnen krijgen.’’

Hoewel Vos ’geen verwachtingen wil wekken die hij niet kan waarmaken’, spreekt het idee van de oprichting van een politieke partij hem en de mensen die hij inmiddels om zich heen heeft verzameld, zeer aan: ,,Als ik er aan denk, dan begint mijn bloed sneller te stromen. We kunnen de partij zo het levenslicht laten zien en als we wat willen, moeten we snel zijn. Volgend jaar maart zijn tenslotte al verkiezingen voor de gemeenteraad. Ik verwacht dat we binnen twee maanden de knoop over de oprichting van een partij doorhakken. Hoe die gaat heten? Samen Bergen Verzetten of Vrij Bergen, daar zijn we nog niet helemaal over uit.’’