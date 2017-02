’Doe-maar-wat-bestemmingsplan’

ALKMAAR - Volgens erfgoedstichting Adapt dreigt het de verkeerde kant op te gaan met de inspraakmogelijkheden van belangengroepen op de ’vernieuwbouw’ van het ziekenhuis in Alkmaar. Het Alkmaarse college van b en w kiest voor een flexibel bestemmingsplan, omdat het ziekenhuis de komende maanden nog volop bezig is met het concretiseren van het ’masterplan’, het plan voor de eerste fase.

Door Rob Bakker - 6-2-2017, 18:18 (Update 6-2-2017, 18:18)

Dat is anders dan het college in oktober nog beloofde. In oktober beloofde het college nog dat het bestemmingsplan pas wordt vormgegeven...