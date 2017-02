Onderweg: De trein dendert voorbij

Het is een wonderlijke plek, de Runxputte, de Genadekapel en het bijbehorend parkje vlakbij de spoorlijn en de gemeentegrens van Limmen en Heiloo. Het water uit de put van het bedevaartsoord wordt een geneeskrachtige werking toegedicht. Wat daar van waar is, laat Nellie Limmen-Kroon maar in het midden, feit is wel dat ze zich haar leven lang al tot de plek aangetrokken voelt.

Door Rob Bakker - 6-2-2017, 18:16 (Update 6-2-2017, 18:16)

,,Ik was hier al een tijdje niet geweest. Ik was eigenlijk niet van plan hier naar toe te gaan....