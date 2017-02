Tuinders Langedijk moeten grond inleveren bij gemeente

Foto Erna Faust Het volkstuinencomplex aan de Potjesdam in Zuid-Scharwoude.

ZUID-SCHARWOUDE - Volkstuindersvereniging Langedijk moet een deel van de grond die ze momenteel van de gemeente huurt, binnen twee jaar kaal opleveren. De gemeente wil haar ’handen vrij hebben’ om de oostrand bij Zuid-Scharwoude opnieuw te ontwikkelen.

Door Sophie Kuitems - 7-2-2017, 6:22 (Update 7-2-2017, 6:22)

Wat de gemeente van plan is met het stuk grond, wordt niet bekend gemaakt. ,,Het is inderdaad een beetje abstract, maar de gemeente wil daar opnieuw ontwikkelen’’, zegt een woordvoerster. Of het om woningbouw of iets anders gaat, is volgens haar nog niet bekend.

Het bestuur...