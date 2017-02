Inbreker op heterdaad betrapt in Bergen

BERGEN - Een inbreker is in de nacht van zondag op maandag op heterdaad betrapt op een poging tot inbraak in een schuur aan de Guurtjeslaan.

Toen de agenten ter plaatse kwamen troffen zij de verdachte in de tuin van de woning aan. Hij had inbrekersgereedschap bij zich. De verdachte, een 36-jarige man uit Alkmaar, is aangehouden en ingesloten.