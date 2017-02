Debat in raad Heiloo over breuk in Heiloo-2000

HEILOO - Heiloo In de gemeenteraad van Heiloo zal vanavond een debat worden gevoerd over de nieuwe ontstane politieke situatie, nu coalitiepartij Heiloo-2000 in tweeën is gebroken. Dat zegt Hans van Halem, de fractievoorzitter van oppositiepartij D66 en vicevoorzitter van de gemeenteraad.

Door Henk-Jan den Ouden - 6-2-2017, 11:30 (Update 6-2-2017, 12:06)

Na de breuk houdt Heiloo-2000 nog drie zetels over, plus die van zittend raadslid Cor de Boer, maar hij is ernstig en langdurig ziek. Dat betekent dat de coalitie van Heiloo-2000, VVD en CDA negen zetels overhoudt, precies de helft...