Contact met je publiek, dat geeft energie’

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Met overtuiging wordt ’Petticoat’ door de jongeren van Caecilia op de planken gebracht.

LANGEDIJK - Het is pauze tijdens ‘Petticoat’, de musical die Caecilia Muziektheater uit Langedijk zondagmiddag op de planken zet. Maar denk niet dat de spelers zich verschansen in de kleedkamers. Veel van de jongeren zwermen uit over zaal Concordia. Sommigen verkopen lootjes voor de verloting achteraf – aloud gebruik, goed voor de verenigingskas. Anderen zoeken bekenden, nemen alvast wat complimentjes in ontvangst.

Door Mark Minnema - 5-2-2017, 21:04 (Update 5-2-2017, 21:04)

Jongerengroep Caecilia oogst complimenten met ’Petticoat’

,,Het is leuk om contact te maken, dat geeft je energie’’, zegt speler Ruben de Waard. Een tussenevaluatie? ,,Het gaat top’’, zegt Ruben. ,,We zitten er echt in. Het publiek lacht, dat speelt lekker.’’

Ruben is de nukkige vader van Pattie Jagersma, een meisje dat het Winschoten van de jaren vijftig ontvlucht voor een zangcarrière in Amsterdam. Daar wordt ze op sleeptouw genomen door homovriend Rogier, ingepalmd door rijkeluiszoontje Willem en gecontracteerd door de een op geld beluste manager. Natuurlijk vindt ze uiteindelijk de ware liefde, bij Peter uit het dorp, degene met het echte muziektalent.

Onlangs was de musical als tv-serie op de buis. Geduchte concurrentie zou je zeggen, maar de jongerengroep van Caecilia zet er een fijne musical naast. De liedjes van Henny Vrienten zijn aanstekelijk, maar ook veel rollen worden met zwier neergezet. Martijn Molenaar als Rogier en Femke Hartsuiker als zijn kakmoeder zijn amusant.

Zangstem

De ster van de middag is onbetwist Rosalie Hink, die met een dijk van een zangstem en met fris spel de naïeve dorpsmeid-met-ambitie Pattie vertolkt.

Haar moeder, Caecilia-voorzitter Yvette Hink, neemt in de pauze complimenten over haar dochter lachend in ontvangst. ,,Wij zijn blij’’, zegt ze en regisseur Lars van der Brugge beaamt dat. ,,Het loopt lekker door, ze pakken het goed op.’’ Petticoat is een stuk met veel changementen. Geen ellenlange scenes, het decor wisselt om de haverklap. ,,Alleen al daarvoor hebben we vier mensen in touw’’, zegt Van der Brugge.

Het onthaal van al dat jonge talent is warm. Er wordt gelachen om de grappen, meegeleefd en gul geapplaudisseerd. ,,Het klinkt perfect’’, zegt een bezoeker, die onder de indruk is. Dat compliment mag zeker ook de uitstekende band in zijn zak steken.