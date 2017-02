Overeenkomst over toekomst Hoeve Overslot

BERGEN - De gemeente Bergen en de stichting Hafre Productions hebben een overeenkomst gesloten over Hoeve Overslot, gelegen aan de Slotweg 42 in Egmond aan den Hoef.

Wethouder Hugo Snabilie zette vorige week zijn handtekening namens de gemeente, Hans van den Berg tekende namens Hafre. Dit betekent dat de stichting voorlopig in Hoeve Overslot kan blijven en de hoeve op de huidige wijze kan blijven gebruiken. Indachtig de motie van de gemeenteraad van Bergen van 27 oktober 2016 wordt de overeenkomst niet eerder opgezegd dan wanneer de gemeenteraad zowel de kaders als een toekomstig plan voor het Slotkwartier heeft vastgesteld.

De gemeente had in de zomer van 2016 de lopende overeenkomst opgezegd, omdat er geen overeenstemming werd bereikt over een nieuwe overeenkomst. De gemeenteraad nam vervolgens op 27 oktober 2016 unaniem een motie aan waarin het college werd opgedragen Hafre een nieuwe overeenkomst voor te leggen. In december en januari hebben constructieve gesprekken over de overeenkomst plaatsgevonden en is een voor beide partijen acceptabele overeenkomst opgesteld.

Wethouder Snabilie ziet het ondertekenen van de overeenkomst als ’een bezegeling van het herstelde vertrouwen’.