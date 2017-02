'Rampslachtoffers': ’Doen we nog een inzet? Oh, jammer!’

Foto’s JJFoto.nl/Jan Jong ’Gewonden’ op boten in het sluisje van Broek op Langedijk. De hulp (rechtsboven) is onderweg.

LANGEDIJK - ,,Ze komen eraan!” Zes ’zwaargewonde’ lotusslachtoffers nemen hun posities in op een passagiersboot, die de sluis van Broek op Langedijk ongenadig heeft geramd. In het Duizend Eilandenrijk stoomt een handvol sloepen op van de reddingbrigade. Alle hens aan dek!

Door Martien Douw - 5-2-2017, 19:19 (Update 5-2-2017, 19:34)

Zaterdag was er een grote overstromingsoefening van de Reddingsbrigades Noord-Holland Noord. Elf brigades met zestig life-guards, vijftig figuranten en dertien boten waren de hele dag in touw met verschillende rampscenario’s, in de Oosterdel en bij de Broekerveiling.

