Man pleegt overval op supermarkt Alkmaar

ALKMAAR - Een vestiging van Albert Heijn aan de Van Ostadelaan in Alkmaar is vrijdagavond rond negen uur overvallen door een nog onbekende man.

Door Internetredactie - 3-2-2017, 21:09 (Update 3-2-2017, 21:43)

Het is onduidelijk wat de dader heeft buitgemaakt en of hij gewapend was. Na de overval is hij gevlucht in de richting van de Aert de Gelderlaan. Hij werd voor het laatst gezien op de Bloemaertlaan.

De dader is een blanke man met een lengte van 1,80 meter en droeg tijdens de overval een blauw trainingsjack en een rugzak van het merk O’neill.

In verband met de overval is een Burgernetactie gestart, die uiteindelijk niet opleverde. De politie vraagt personen met tips te bellen naar 112.