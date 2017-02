’Keuzestress? Een beetje wel’

Hoofdredacteur Hans Nijenhuis: 'Met één Facebook-post kun je de hele wereld bereiken.'

ALKMAAR - ,,Waar je ook werkt -of het nou bij Linda, De Wereld Draait Door of NRC is- journalisten zijn mensen die, elke dag weer, om de redactietafel praten over onderwerpen die er toe doen en nadenken over hoe dat verhaal moet worden verteld. Als dat je niets lijkt, dan moet je geen journalist worden.’’

Door Kyrie Stuij k.stuij@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 17:02 (Update 3-2-2017, 17:02)

Hans Nijenhuis, algemeen hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad (AD), trekt zijn grijze spencer recht en kijkt elke scholier aan in het klaslokaal van het Stedelijk Dalton College...