Nieuwe huisvesting voor scholen Sint Pancras

SINT PANCRAS - De locaties van basisscholen Paus Johannes en de Phoenix in Sint Pancras worden - als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt - opnieuw ontwikkeld. Ze komen samen met Kinderopvang Langedijk in één gebouw.

Door Sophie Kuitems - 4-2-2017, 6:41 (Update 4-2-2017, 6:41)

Het gaat om het gebied tussen de Sperwer, Pluvier, Fazantenlaan en de bestaande woningen aan de Bovenweg. De gemeente Langedijk wil samen met belanghebbenden een plan maken voor dat stuk van het dorp.

De basisscholen Paus Johannes en de Phoenix hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan nieuwe huisvesting. De ruimtes in hun gebouwen willen ze efficiënter gebruiken en eventueel samen delen. De bedoeling is dat de scholen en kinderopvang samen in het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum komen, op de plek van de huidige Paus Johannes. De Phoenixlocatie wordt gesloopt en komt beschikbaar voor herontwikkeling, bijvoorbeeld woningbouw.

Buurtbewoners

,,Samen met de buurtbewoners en andere betrokken partijen willen we een schetsontwerp maken voor het totale gebied. We willen hen na de zomer van dit jaar een uitnodiging sturen om mee te denken over de invulling daarvan’’, zegt wethouder Jan Piet Beers.

Voor die tijd zal de gemeente de ’ruimtelijke kaders’ in beeld brengen. Na de zomer kan dan het participatietraject starten waar dus bewoners aan mee mogen doen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een concreet plan voor toekomstige bebouwing en de (her)inrichting van het openbaar gebied.

Hoeveel geld er met het plan gemoeid is, is nog niet bekend.