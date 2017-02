Alkmaarse naar VS voor behandeling ziekte van Lyme

ALKMAAR - De Alkmaarse Ellen Klinkenberg wordt vanaf maart in de Verenigde Staten behandeld aan de ziekte van Lyme, waar ze al ruim zes jaar mee kampt. Klinkenberg zette een crowdfundingactie op touw nadat was gebleken dat ze in Nederland nauwelijks kans op genezing had.

Door Hans Brandsma - 4-2-2017, 9:30 (Update 4-2-2017, 9:30)

Klinkenberg had haar zinnen gezet op de behandeling van de Amerikaanse arts Klinghardt die is verbonden aan het Sophia Health Institute in Woodinville, een stad in de buurt van Seattle. ,,Zijn therapie is een combinatie van de...