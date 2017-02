Kritiek in Alkmaarse politiek op woningbouwafspraken

ALKMAAR - ’Te weinig ambitie’, ’Open deuren’, ’Vrijblijvendheid’, ’Gebrek aan aandacht voor ouderen’. De prestatieafspraken die de gemeenten in de regio hebben gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen krijgen stevige kritiek, met name van de oppositiepartijen, in de Alkmaarse gemeenteraad.

Door Rob Bakker - 3-2-2017, 16:01 (Update 3-2-2017, 16:01)

Dat bleek donderdagavond in de commissie ruimte waarin de fractie van GroenLinks de recent vastgelegde afspraken aan de orde stelde. GroenLinks-fractievoorzitter Christiaan Braak wees op de grote en nog altijd stijgende behoefte aan goedkope huurwoningen. Vorig jaar stonden rond de 13.000...