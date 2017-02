Cock de Vries: ’Betrokken zijn levert je veel op’

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Cock de Vries, staande bij het Fritz Conijntunneltje: ,,Hem beschouw ik als een held.’’

In een café aan het Waagplein in Alkmaar roert hij in z’n koffie. Waar zijn ’niet aflatende betrokkenheid’ (juryrapport De Waaier) vandaan komt, is de vraag. Het antwoord volgt, met een glimlach: „Ik doe dit omdat ik het leuk vind om te doen. Die betrokkenheid levert ook veel op: het houd je scherp en het is goed voor je ontwikkeling. Het is niet alleen maar een kwestie van geven en uitdelen - ik ben Sinterklaas niet - je krijgt ook veel terug.”