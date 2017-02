Convenanten stellen kind Heerhugowaard centraal

jjfoto.nl / Jan Jong Theater Cool is een van de betrokken partijen bij deze kindvriendelijke convenanten.

HEERHUGOWAARD - Omdat ze cultuureducatie en sport van groot belang vinden voor leerlingen van basisscholen hebben diverse betrokken organisaties in Heerhugowaard de handen ferm ineen geslagen. „Het is een goede zaak dat deze partijen elkaar meer opzoeken”, aldus wethouder Leo Dickhoff.

Door Arie Bergwerff - 3-2-2017, 11:52 (Update 3-2-2017, 11:52)

Op 26 januari werden er handtekeningen gezet onder twee convenanten om de gemaakte afspraken te bevestigen. Ondertekenaars waren de gemeente, verschillende onderwijsorganisaties, de bibliotheek, Cool kunst en cultuur en Heerhugowaard Sport NV. „Deze convenanten helpen de partijen om anders naar elkaars aanbod te kijken”, stelt de wethouder.

Cultuur, educatie en bewegen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, is de overtuiging van de partijen. Cool, de bibliotheek en Heerhugowaard Sport NV gaan daarom de samenwerking met de 23 basisscholen in Heerhugowaard verstevigen om dat cultuur- en sportaanbod te verzorgen. Zo kunnen alle scholen van Cool muziek- en dansles krijgen, op school of in Cool. Ook theatervoorstellingen zitten in het pakket.

Onder de titel ’De bibliotheek op school’ gaan leesdocenten van de bibliotheek naar scholen om lezen en het leesplezier te bevorderen, onder andere door middel van voorlezen. Ook wordt de leerlingen van de hogere klassen mediawijsheid bijgebracht, ter voorbereiding op het actief zijn op sociale media.

Heerhugowaard Sport NV zal met gratis naschoolse sportactiviteiten in de wijken sport en bewegen onder de aandacht brengen en zo een verbinding leggen met sportverenigingen. „Onderdeel van die naschoolse opvang zou het geven van zwemles kunnen zijn”, noemt Dickhoff als voorbeeld. Ook zal de Sport NV gezonde voeding promoten.

Voor de gemeente sluiten de afspraken aan bij haar stimuleringsbeleid op het gebied van cultuureducatie en sport en bewegen, met het kind centraal. De gemeente neemt ook de rol op zich de afspraken te bewaken en waar nodig te faciliteren.