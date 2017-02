Steun voor versoberd plan Poldermuseum

Foto HMC De achterzijde van het Poldermuseum in Heerhugowaard.

HEERHUGOWAARD - Het college van Heerhugowaard wil de stichting Den Huygen Dijck, verantwoordelijk voor het Poldermuseum, bijstaan met het verlenen van een gemeentegarantie. De stichting wil een lening van 75.000 euro afsluiten om het museum versoberd te kunnen verbouwen.

Door Arie Bergwerff - 1-2-2017, 22:22 (Update 1-2-2017, 22:22)

De gemeenteraad van Heerhugowaard verstrekte de stichting in het voorjaar van 2016 een krediet van 269.424 euro. Voorwaarde was dat de provincie eveneens een bedrag van ruim 2,5 ton beschikbaar zou stellen. De provincie wenste echter niet met dit bedrag over de brug te komen: Haarlem vond bij nadere beschouwing dat de subsidie voor de verbouwing toch niet door de beugel kon.

Het museumbestuur heeft nu een versoberd plan voor de verbouwing van het poldergemaal gemaakt. Ondanks de versobering van het plan zijn er echter onvoldoende middelen om de totale kosten van de verbouwing te dekken. Daarvoor is bijna 345.000 euro nodig. De stichting wil hiervoor de ruim 2,5 ton van de gemeente gebruiken. Bij ABN AMRO kan, met de garantstelling van de gemeente, 75.000 euro geleend worden.

’Duurzaamheid’

,,Er is een versobering toegepast maar de uitgangspunten in dit aangepaste plan staan nog steeds zoveel mogelijk overeind’’, aldus wethouder Leo Dickhoff (Financiën) woensdag in een toelichting. ,,In het plan is meer aandacht voor duurzaamheid en dat is natuurlijk een goede zaak. Materiaal wordt hergebruikt en er komt een minder grote keuken in het museumcafé.’’ Het college gaat het voorstel nu voorleggen aan de gemeenteraad.

Uit de stukken van de gemeente blijkt dat het Poldermuseum voor de recreatieve activiteiten met name denkt aan de combinatie van waterrecreatie (de Alkmaarse bootjesverhuurder De Kraak) met groepsactiviteiten sport en spel (Park van Luna ligt achter het museum). Door deze activiteiten, denkt het bestuur, zal er een spin-off ontstaan richting het culturele deel van het poldergebouw. De stichting wil in de nieuwe opzet komen tot een modernisering van de expositie en heeft in het plan een voorziening opgenomen.