Thuisgevoel: Bild, Sunday People en... Schager Courant langs het strand van Gambia

Foto Leo van Dijke De krantenverkoper op het strand van Gambia. Mét het NHD, editie Schager Courant

SCHAGEN - Ze liepen met kralen en kettinkjes, brachten gebreide mutsen aan de man, kleden, souvenirs, ze maakten muziek; je kon het zo gek niet bedenken of de verkopers liepen er mee langs het strand van Gambia in Afrika. Maar een krantenverkoper die de Schager Courant verkocht, daarvan schoten Leo en Jeannette van Dijke uit Alkmaar toch even rechtop uit hun strandstoel.

Door Van onze verslaggever - 1-2-2017, 9:44 (Update 1-2-2017, 9:44)

De verkoper in het zwarte t-shirt en met de brede glimlach kwam plots in het gezichtsveld van het Alkmaarse stel. Hij zeulde met kranten langs de vloedlijn. Bild, Sunday People én de Schager Courant. ,,Je denkt eerst: ik zie het niet goed. Maar die verkoper liep er toch echt mee.’’, zegt Leo van Dijke. Hij denkt dat de kranten op het vliegveld van Gambia zijn ’opgepikt’. ,,Meegenomen om in het vliegtuig te lezen, vermoed ik.’’. Nog redelijk actueel ook, want de Schager Courant was van maandag 16 januari.