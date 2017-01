Bewoners Oude Boomgaard staan snel weer in de kou

LANGEDIJK - Het zit de bewoners van park De Oude Boomgaard in Oudkarspel niet mee. Opnieuw waren ze naar het gemeentehuis gekomen om het debat in de gemeenteraad over de invallen in het park mee te maken. Binnen een kwartier stonden ze weer buiten in de kou. Er wordt pas echt gedebatteerd als straks in april alle informatie beschikbaar is.

Door Arie Bergwerff - 31-1-2017, 21:52 (Update 31-1-2017, 21:52)

Vorige week dinsdag waren de bewoners ook al vergeefs naar het gemeentehuis gekomen. De leden van de gemeenteraad maakten die avond echter huiswerk, in opdracht van bureau Berenschot. Dus vertrok het gezelschap die avond al snel weer naar Oudkarspel.

Gisteravond nam alleen Klaas Zwart (GroenLinks) het woord over dit voor de bewoners ’nog steeds emotionele’ onderwerp. Hij maakte duidelijk dat zijn partij niet blij was met de schriftelijke beantwoording door het college van de door GroenLinks gestelde vragen.

Controles

De bewoners van het park werden op 18 oktober en 12 november 2016 min of meer overvallen door ’gebiedsgerichte controles’ door verschillende overheidsdiensten.

Volgens Zwart hebben de bewoners deze invallen ervaren als een inbreuk op hun privacy en in strijd met goed openbaar bestuur. Hij constateerde dat hij op slechts drie van de dertien punten in zijn vragen de gevraagde inlichtingen gekregen had. Nog steeds ligt er de vraag: was dit het juiste en aangewezen middel om de gestelde doelen te bereiken? Hij toonde zich content met de erkenning door burgemeester Hans Cornelisse dat de gemeenteraad in mei 2016 niet ingestemd heeft met deze aanpak.

De voorman van GroenLinks slaagde er niet in de burgemeester tot een nadere toelichting te verleiden. ,,Een uitgebalanceerd oordeel is van belang’’, aldus Cornelisse. En dat ligt pas op tafel in het tweede kwartaal van 2017. Zwart betreurde dit standpunt maar hield verder zijn kruit droog. Hij zei de door het college toegezegde duidelijkheid af te willen wachten voordat hij met een oordeel zou komen over optreden en rol van het college. ,,In de politiek moeten we afgewogen en op feiten gebaseerde conclusies vellen’’, aldus Zwart. Hij rekende erop dat de parkbewoners hier begrip voor zouden hebben.