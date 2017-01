Onderweg: Groot, snel en raar

In de Rivierenwijk in Heerhugowaard trekt een ’Chevy Van’ de aandacht, een robuuste klassieker van Amerikaanse makelij die jarenlang als camper dienst deed en nu, op de respectabele leeftijd van 28 jaar, in Jaap en Hennie Duijfs zijn nieuwe eigenaren heeft gekregen.

Door Rob Bakker - 31-1-2017, 17:48 (Update 31-1-2017, 17:48)

Hoewel de wagen al een nieuwe bodemplaat kreeg, heeft Jaap nog wel wat opknapwerk voor de boeg. Komende zomer willen hij en Hennie met de Chevy Van op reis. Weer als camper, maar dan met een tent eraan vast. Eerst...