’Alle rapporten doorgeakkerd’

ALKMAAR - Nog altijd blijft 8 oktober 2018 het richtsnoer voor Arthur Dontje. De directeur en eigenaar van chocoladefabrikant Dobla wil tijdens de viering Alkmaar Ontzet in Overstad zijn nieuwe hoofdkantoor en het Chocolate Experience openen. ,,En ik geloof er nog steeds in dat we dat gaan halen.’’

Door Hans Brandsma - 1-2-2017, 8:00 (Update 1-2-2017, 8:00)

Uitstel wordt in dit geval geen afstel, zo bezweert Dontje. Maandenlang bleef het angstvallig stil rond de plannen. De betrokken partijen voerden stevige discussies over de haalbaarheid. ,,Met wethouders Victor Kloos, de Rabobank (hun...