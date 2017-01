Topschilderij Salomon van Ruysdael naar Alkmaar

Illustratie Stedelijk Museum Alkmaar De aanwinst van het Stedelijk Museum Alkmaar: ’Gezicht op Alkmaar’ van Salomon van Ruysdael uit 1644.

ALKMAAR - Met het verwerven van het schilderij ’Gezicht op Alkmaar’ uit 1644 van schilder Salomon van Ruysdael heeft het Stedelijk Museum Alkmaar ’de meest ambitieuze aankoop uit zijn geschiedenis’ gedaan. Het doek uit 1644 is rond een miljoen euro waard.

Door Fred Hoogendoorn - 31-1-2017, 16:44 (Update 31-1-2017, 16:44)

Het olieverfschilderij (62 bij 93 cm) was tot voor kort in het bezit van een particuliere Amerikaanse verzamelaar. De officiële titel is ’Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit het noorden’, maar in de volksmond simpelweg ’Gezicht op Alkmaar’....