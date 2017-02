Er zit weer leven in het plan ’Ringers’

ALKMAAR - Er lijkt toch vaart te komen achter de ontwikkeling van de Ringersfabriek aan de Noorderkade. De plannen liepen de afgelopen maanden vertraging op, maar lijken toch te zijn vlotgetrokken.

Architecten van ontwikkelaar BPD hebben de schetsen gemaakt, waarbij vooral de kadeverlaging in het oog springt. Volgens BPD wordt daarmee de voorgestelde aanpak het best uitgewerkt. ,,De uitvoering zal in maart starten en neemt zo’n tien weken in beslag.’’

De verlaging van de kade heeft ook gevolgen voor het Stadsstrand aan de...